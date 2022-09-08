شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستقر على إقامة معسكره خارج القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على إقامة معسكره المقبل خارج القاهرة، ويفاضل جابر في الوقت الحالي بين الإسكندرية والإسماعيلية، من أجل إقامة المعسكر في إحدى المحافظتين.
ويدخل منتخب مصر للشباب معسكرًا مغلقًا يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري، على أن تتخلله مباراتان وديتان أمام بنين يومي 21 و25 من الشهر ذاته.
اعتذر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، عن قبول عرض للمشاركة في بطولة ودية بكرواتيا في سبتمبر الجاري، مع عدد من المنتخبات الأوروبية، مفضلا على ذلك خوض مباريات ودية مع منتخبات أفريقية، خاصة أنها نفس المدارس الكروية التي يقابلها في نهائيات كأس الأمم للشباب.
واستقر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على خوض مواجهتين وديتين، في شهر سبتمبر الحالي، أمام منتخب بنين للشباب، وتم تحديد يومي 21 و25 موعدين لخوض المباراتين، على أن يتم تحديد ملعبي المواجهتين في وقت لاحق.