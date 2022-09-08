شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستقر على إقامة معسكره خارج القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على إقامة معسكره المقبل خارج القاهرة، ويفاضل جابر في الوقت الحالي بين الإسكندرية والإسماعيلية، من أجل إقامة المعسكر في إحدى المحافظتين.

ويدخل منتخب مصر للشباب معسكرًا مغلقًا يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري، على أن تتخلله مباراتان وديتان أمام بنين يومي 21 و25 من الشهر ذاته.