شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ القادمة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ القادمة في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، بدور المجموعات وتحديدًا بالمجموعة الثالثة.

ونرصد لكم في السطور التالية عبر موقعنا السعودية سبورت كل ما يخص مباراة برشلونة وبايرن ميونخ القادمة في دوري الأبطال 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دور الأبطال

يقع برشلونة ضيفًا على البايرن مساء الثلاثاء الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ الثلاثاء في دوري الأبطال

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، وكذلك جميع مباريات البطولة.

بايرن ميونخ يضرب إنتر ميلان بثنائية.. وبرشلونة يمطر شباك فيكتوريا بلزن بخماسية

نجحت كتيبة البايرن أمس الأربعاء في تحقيق فوز مثير على الإنتر بعقر دارة بثنائية نظيفة.

وتمكن برشلونة من الدخول بقوة إلى مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي، ليُمطر شباك الخصم بـ خماسية مقابل هدف.

تعرف على جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز بايرن ميونخ وبرشلونة

المركز الأول - برشلونة

المركز الثاني - بايرن ميونخ

المركز الثالث - إنتر ميلان

المركز الرابع - فيكتوريا بلزن