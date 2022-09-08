شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثنائية بايرن ميونخ في شباك إنتر.. تعرف جدول ترتيب المجموعة الثالثة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق بايرن ميونخ الألماني أمس الأربعاء فوز مثير على مضيفه إنتر ميلان بثنائية، مقابل لا شيئ للأخير بعد مباراة مثيرة من جانب الطرفين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان في دوري الأبطال

بدأت أهداف اللقاء عن طريق ساني في الشوط الأول من عمر اللقاء وتحديدًا بالدقيقة الـ 25.

واضاف نجم إنتر ميلان دامبروزيو الثاني لبطل ألمانيا، بتسجيله هدف عكسي في شباك النادي الإيطالي.

وتقام تلك المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم كل من:-

- إنتر ميلان الإيطالي

- بايرن ميونخ الألماني

- برشلونة الإسباني

- فيكتوريا بلزن التشيكي

تعرف على جدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد ثنائية بايرن ميونخ وخماسية برشلونة

- برشلونة - 3

- بايرن ميونخ - 3

- إنتر ميلان - 0

- فيكتوريا بلزن - 0

دوري أبطال أوروبا.. تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة

بايرن ميونخ × برشلونة

من المقرر أن يقع برشلونة ضيفًا على البايرن مساء الثلاثاء الموافق 13 من سبتمبر الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

فيكتوريا بلزن × إنتر ميلان

يقع الإنتر ضيفًا ثقيلًا على فيكتوريا بلزن مساء الثلاثاء الموافق 13 من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.