شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يحقق رقم جديد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق نادي برشلونة الإسباني أمس الأربعاء فوز عريض على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، برباعية مقابل هدف، في منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

ليفاندوفسكي يُمطر شباك فيكتوريا بـ ثلاثية

ونجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في هو شباك الخصم بـ 3 أهداف، بالإضافة إلى فيران توريس وفرانك كيسيه.

رقم جديد مثير لليفاندوفسكي في دوري الأبطال بعد ثلاثة رايو فاليكانو

وصل القائد البولندي إلى رقم مثير في دوري الأبطال، حيث نجح ليفا خلال 107 بالمساهمة في 114 هدف

كل ما يخص مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني 2022/2023

من المقرر أن يقع برشلونة ضيفًا على قادش مساء السبت القادم الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني الممتاز 2022/2023

تُنقل المباراة اللتي تجمع بين برشلونة وقادش عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الخاصة على حقوق بث مجريات البطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022/2023

يقع النادي الكتالوني في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط.