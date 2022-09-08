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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقام اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، العديد من المباريات في مختلف الملاعب العربية والأوروبية.

ومن خلال هذا التقرير، مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس



موعد مباراة الجزائر والمغرب في كأس العرب للناشئين هو العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت مدينة وهران.

القناة لمباراة الجزائر والمغرب في كأس العرب للناشئين هي القناة السادسة الجزائرية، بخلاف الشارقة الإماراتية والكأس القطرية.

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تستمر على مدار عدة أيام.

المباراة الأبرز تجمع بين فريقي الشباب والطائي في العاصمة الرياض، وتنطلق في التاسعة مساء وتنقل عبر قناة SSC المتاحة عبر قمر عرب سات.

في الدوري الأوروبي يلتقي زيوريخ السويسري مع أرسنال الإنجليزي، بينما يلعب روما الإيطالي مع مضيفه لودوجوريتس البلغاري، وذلك في تمام الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفي العاشرة مساء بنفس التوقيت، يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفه ريال سوسيداد الإسباني على ملعب أولد ترافورد.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي هذا الموسم 2022-23 هي "بي إن سبورتس" القطرية.

أثار ظهور لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنابولي الإيطالي، متوكئا على عكاز عقب مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي الكثير من التساؤلات.

وحقق فريق سباليتي انتصارا تاريخيا بنتيجة 4-1 على ليفربول، ليُلحق بالريدز أكبر هزيمة في تاريخه بالمسابقة مع المدرب الألماني يورجن كلوب.



والحقيقة، كما ذكرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سباليتي كان تعرض لحادث قبل مباراة نابولي ضد ليفربول بيومين، وأصيب بكسر في كتفه.

وقال سباليتي في تصريحات نقلتها الصحيفة: "لسوء الحظ تعرضت لكسر في كتفي وعانيت من ألم شديد، ذهبت لإجراء بعض الفحوصات في ميلانو، وأجريت أشعة سينية أكدت إصابتي بكسر".

سباليتي مدرب نابولي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وطمأن مدرب نابولي جماهير فريق الجنوب الإيطالي، مؤكدا أنه يباشر مهام عمله بصورة طبيعية، وهو ما وضح بالفعل من المستوى المبهر الذي قدمه فريقه أمام ليفربول.

وكرس سباليتي عقدة ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" معقل نابولي لليفربول، حيث فشل الريدز في الفوز على هذا الملعب خلال 4 مباريات جمعت بين الفريقين بدوري الأبطال.

ويقود سباليتي نابولي للموسم الثاني على التوالي، بعدما قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وبالتالي التأهل المباشر لمرحلة دور المجموعات من دوري الأبطال.

كما يحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع سباليتي هذا الموسم، بعدما جمع 11 نقطة من أول 5 جولات متأخرا بفارق نقطتين فقط عن أتالانتا المتصدر.

تربع البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني، على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 منذ الجولة الأولى لدور المجموعات.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثية (هاتريك) قاد بها برشلونة لفوز كبير بنتيجة 5-1 على فيكتوريا بلزن التشيكي، في مستهل مشوار الفريقين بالمسابقة هذا الموسم.

وشارك ليفا على الصعيد القاري للمرة الأولى بقميص "بلوجرانا"، الذي انتقل إليه في صيف 2022 قادما من بايرن ميونخ الألماني.

وفي المركز الثاني يأتي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بالتساوي مع ماريان شفيد لاعب شاختار الأوكراني، وإيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وريتشارليسون (إيفرتون) وبيوتر زيلينسكي من نابولي، بواقع هدفين لكل منهم.

هداف دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023



روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة: 3 أهداف

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان: هدفان

ماريان شفيد - شاختار: هدفان

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي: هدفان

ريتشارليسون - إيفرتون: هدفان

بيوتر زيلينسكي - نابولي: هدفان

هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي

كريستيانو رونالدو: 140 هدفا

ليونيل ميسي: 125 هدفا

روبرت ليفاندوفسكي: 89 هدفا

كريم بنزيما: 86 هدفا