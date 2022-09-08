شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الأخير على استاد لوسيل قبل مواجهة الهلال السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبه الأخير على استاد لوسيل، في إطار الاستعداد لمواجهة الهلال السعودى المقرر لها في الثامنة مساء غدًا الجمعة، في بطولة كأس لوسيل بقطر، حيث يختتم الفارس الأبيض استعداداته للمباراة بخوض مرانه على الملعب الذى سيحتضن اللقاء، وذلك بعدما وصلت بعثة الفريق إلى قطر صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة، وخاض الفريق مران استشفائي بعد الوصول إلى قطر لفك العضلات والتغلب على اجهاد اللاعبين بعد رحلة السفر.

ومن المقرر أن يرسم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، خطة مواجهة الهلال خلال المران الأساسي، والذى سيقوم من خلاله المدير الفني بتجربة الطرق التكتيكية التي سيتبعها خلال سير المباراة، وتقسيم اللقاء إلى أجزاء حتى يعبر به إلى بر الأمان، لاسيما وإن فيريرا حرص على متابعة عدة مواجهات لفريق الهلال للوقوف على طريقة لعبه وعناصر القوة والضعف، حيث حرص البروفيسور على متابعة مواجهة الزعيم الأخيرة أمام نظيره الفتح بالدوري السعودي، من أجل دراسة الخصم بشكل جيد، والعمل علي وضع الخطة المناسبة للمباراة، حيث فاز الهلال على حساب مضيفه الفتح بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء يوم، الأحد، على ملعب "مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023.

ويعد اللقاء هو الأخير للهلال قبل مواجهة الزمالك، سجل هدف المباراة الوحيد لوسيانو فيتو في الدقيقة 11 من عمر المباراة في بداية تهديفية مبكرة ساهمت في حصد الفريق لنقاط اللقاء الثلاث، وبهذه النتيجة يتصدر الهلال ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات وعدم تلقي أى هزائم أو تعادلات مسجلاً 5 أهداف دون أن تهتز شباكه حتى الآن.