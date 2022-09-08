شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لحسم ملف صفقات الصيف قبل معسكر هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن خلال الأيام الحالية من أجل حسم ملف صفقات الصيف الجاري، ليتمكن النادي اصطحاب جميع الصفقات أو معظمها على أقل تقدير خلال معسكر الفريق الخارجي المُقرر إقامته في هولندا في سبتمبر الجاري .

وشهدت الأيام الماضية ترتيبات واجتماعات مكثفة من جانب مسئولو القلعة الحمراء ولجنة التخطيط للكرة لحسم هذه الملفات والإعلان عنها ، خاصة وأن هناك صفقات تم حسمها بالفعل مؤخراً يأتي في مقدمتها، شادي حسين الذي أنهى الأهلي جميع إجراءات انتقاله من نادي سيراميكا.

ويُعد شادي حسين واحدا من أهم اللاعبين المحليين الذين إستقرت الإدارة الحمراء على التعاقد معهم الصيف الجاري وهو ما تم بالفعل بعدما بدأت المفاوضات منذ عدة أشهر، وأصبح شادي حسين الهداف التاريخي لنادي سيراميكا ، حيث صعد معه الموسم قبل الماضي من الدرجة الثانية وتألق معه خلال الموسمين الفائتين ، وسجل معه 16 هدف خلال الموسمين الماضيين في بطولتي الدوري وكأس مصر وصنع 6 أهداف، ويجيد شادي حسين اللعب في أمكثر من مركز أبرزها رأس الحربة والجناح .