دوري أبطال أوروبا.. سقوط مدوي لليفربول أمام نابولي وبرشلونة يكتسح بلزن وبايرن ميونخ يضرب انتر ميلان

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت مباريات اليوم الثاني من الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تلقى ليفربول هزيمة قاسية على يد نابولي، فيما اكتسح برشلونة فريق فيكتوريا بلزن، وفاز بايرن ميونخ خارج دياره على انتر ميلان.

نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي

تواصلت عقدة ليفربول أمام مضيفه نابولي، حيث تلقى الهزيمة الثالثة تواليًا على ملعب الأخير، وهذه المرة بنتيجة مذلة 1-4، يوم الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

تقدم نابولي سريعاً وتحديدا في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء نفذها البولندي بيوتر زيلينسكي بعد لمسة يد على جيمس ميلنر.

وأضاف نابولي الهدف الثاني عن طريق لاعبه الجديد الكاميروني أندريه-فرانك زامبو أنجيسا بعد تمريرة بينية من زيلينسكي (31).

وقبيل انتهاء الشوط الاول، أحرز نابولي الهدف الثالث عن طريق الوافد الجديد البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (44).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أضاف نابولي الهدف الرابع عن طريق زيلينسكي في الدقيقة (47)، قبل أن يعيد الكولومبي لويس دياس الأمل لليفربول بتسديدة من خارج المنطقة (49).

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برشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي

حقق برشلونة فوزاً عريضاً على فريق فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

تقدم برشلونة عن طريق لاعب الوسط فرانك كيسي في الدقيقة 13 قبل أن يضاعف ليفاندوفسكي تقدم الفريق بتسديدة بالقدم اليمنى في الدقيقة 37.

بعدها سجل المهاجم البولندي هدفًا بضربة رأس مستغلًا تمريرة عرضية عثمان ديمبلي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما قلص يان سيكورا الفارق لفيكتوريا بلزن.

وأكمل "ليفا" ثلاثيته في منتصف الشوط الثاني، عندما تلقى تمريرة من فيران توريس ليسددها من لمسة واحدة داخل الشباك.

واختتم فيران توريس التسجيل في أمسية مرضية للغاية للفريق الإسباني الذي يتصدر المجموعة الثالثة.

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انتر ميلان الإيطالي وبايرن يمونخ الألماني

حقق بايرن ميونخ فوزاً هاماً خارج الديار على فريق انتر ميلان بهدفين مظيفين، في افتتاح المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وسيطر ساني لاعب منتخب ألمانيا بشكل مذهل على تمريرة من يوزوا كيميش وراوغ الحارس أندريه أونانا، في ظهوره الأول مع إنتر، ليمنح بايرن التقدم في الدقيقة 25.

ويستحق ساني الفضل في الهدف الثاني عندما أرهق دفاع إنتر بتمريرات متبادلة مع زميله كينجسلي كومان قبل أن يرسل تمريرة عرضية حولها دانيلو دامبروسيو قائد إنتر بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 66.

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أياكس أمستردام الهولندي ورينجرز الاسكتلندي

اكتسح فريق أياكس أمستردام نظيره رينجرز برباعية نظيفة، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف.

افتتح إديسون الفاريز التسجيل في الدقيقة 17، وأضاف ستيفن بيرغيز الهدف الثاني في الدقيقة 32. وسجل محمد قدوس الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وأحرز ستيفن بريجوين الهدف الرابع في الدقيقة 80.

سبورتنج لشبونة البرتغالي و آينتراخت فرانكفورت الألماني

وحقق سبورتنج لشبونة فوزاً كبيراً على مضيفه آينتراخت فرانكفورت (حامل لقب الدوري الأوروبي) بثلاثية نظيفة.

افتتح الأيرلندي الشمالي ماركوس إدواردز التسجيل لسبورتنج لشبونة عند الدقيقة 65، قبل أن يضيف زميلاه فرانشيسكو ترينكاو ونونو سانتوس الهدفين الثاني والثالث للفريق البرتغالي عند الدقيقتين 67 و82 على الترتيب.

أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي

تمكن أنطوان جريزمان من تسجيل هدفاً في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع ليمنح أتلتيكو مدريد فوزاً مثيراً 2-1 أمام عشرة من لاعبي ضيفه بورتو في نهاية نارية لمواجهة الجارين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

افتتح مدافع أتلتيكو ماريو إيرموسو التسجيل بعد بدء الوقت بدل الضائع بتسديدة غيرت اتجاهها وعجز الحارس ديوجو كوستا عن التعامل معها.

وتعادل لاعب وسط بورتو ماتيوس أوريبي بعد 4 دقائق قبل أن ينتزع البديل جريزمان الانتصار بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 101.

وتساوى أتلتيكو في صدارة المجموعة الثانية مع كلوب بروج الذي هزم باير ليفركوزن 1-صفر.

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