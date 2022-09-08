الزمالك والهلال السعودي.. الكشف عن مجسم كأس سوبر لوسيل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت لجنة المشاريع والإرث القطرية عن مجسم كأس مباراة "سوبر لوسيل"، والتي ستجمع بين فريقي الزمالك والهلال السعودي.

ونشرت قنوات ”الكاس“، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، صورة لمجسم كأس لوسيل بقاعدته السوداء، ومجسمه الذهبي، وفي القمة مجسم لملعب لوسيل بصورة مصغرة.

ويستعد الزمالك (حامل لقب الدوري المصري) لمواجهة الهلال (حامل لقب الدوري السعودي) في كأس سوبر لوسيل في قطر، يوم الجمعة المقبل الموافق 9 سبتمبر على ستاد لوسيل.

ويتسع ستاد لوسيل لـ80 ألف متفرج وأنشئ عام 2021، ويستضيف 10 مباريات في نهائيات كأس العالم، بينها المباراة النهائية ومباراتا نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر على ستاد الثمامة، في حين تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على ستاد لوسيل.

وكان الزمالك والهلال قد تواجها من قبل في بطولة دوري أبطال العرب، وآخر مواجهات الفريقين كانت عام 2018 في كأس السوبر السعودي المصري وفاز الزمالك 2/1 على ملعب مرسول بارك.

وتوج الزمالك بطلاً للدوري المصري للموسم 2021/2022، للمرة الثانية على التوالي، في حين فاز الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي.