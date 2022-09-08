شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى الطائرة يواجهون تونس اليوم فى نصف نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لناشئين الكرة الطائرة أمام نظيره التونسى فى الثالثة عصر اليوم الخميس، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب.

وتأهل منتخب ناشئى الكرة الطائرة إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا بالفوز على نظيره السودانى بنتيجة 3/0 فى إطار دور ربع النهائى. كما حقق منتخب الطائرة العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مباريات الدور الأول.

وحقق منتخب ناشئي الكرة الطائرة الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 3 / 1 فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بالمغرب، بعدما نجح أحفاد الفراعنة فى الفوز على ليبيا بنتيجة 3 / 0، وقبلها الفوز على الجزائر فى ضربة البداية بنفس النتيجة.

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر ونيجيريا والكاميرون في بطولة أفريقيا، بالإضافة إلى المغرب البلد المستضيفة.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرًا، بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز على تونس بنتيجة 1/3 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.