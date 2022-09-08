شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى فريقه ويطالبهم باقتناص لقب كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبيه شدد خلالها على ضرورة التركيز في مواجهة الهلال والعمل على تحقيق الفوز واقتناص اللقب من الزعيم الهلالي من أجل استمرار سلسلة حصد البطولات وتسجيل اسم الجيل الحالي في التاريخ.

كما أكد فيريرا للاعبين إن الجوائز المالية فى البطولة ضخمة ويجب عليهم تحقيق اللقب، حيث يحصل الفريق الفائز بكأس لوسيل على مليون ونصف دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.