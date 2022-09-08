شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى فريقه ويطالبهم باقتناص لقب كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبيه شدد خلالها على ضرورة التركيز في مواجهة الهلال والعمل على تحقيق الفوز واقتناص اللقب من الزعيم الهلالي من أجل استمرار سلسلة حصد البطولات وتسجيل اسم الجيل الحالي في التاريخ.
كما أكد فيريرا للاعبين إن الجوائز المالية فى البطولة ضخمة ويجب عليهم تحقيق اللقب، حيث يحصل الفريق الفائز بكأس لوسيل على مليون ونصف دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.
ويخوض فريق الزمالك تدريبه الأخير على استاد لوسيل، في إطار الاستعداد لمواجهة الهلال السعودى المقرر لها في الثامنة مساء غدًا الجمعة، في بطولة كأس لوسيل بقطر، حيث يختتم الفارس الأبيض استعداداته للمباراة بخوض مرانه على الملعب الذى سيحتضن اللقاء، وذلك بعدما وصلت بعثة الفريق إلى قطر صباح الأربعاء على متن طائرة خاصة، وخاض الفريق مران استشفائي بعد الوصول إلى قطر لفك العضلات والتغلب على اجهاد اللاعبين بعد رحلة السفر.
وكان البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.
خط الدفاع: محمود حمدى " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغنى - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافى – حمزة المثلوثي.
خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردى - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".
خط الهجوم: إبراهيما نداى - سيف الجزيرى - يوسف أسامة نبيه.