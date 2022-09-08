شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبحث تدعيم حراسة المرمى تحسبا لرحيل الهانى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة الحالية، تحسبا لرحيل الهانى سليمان الحارس الأساسى عن الفريق السكندرى بعد العروض التي تلقاها في هذه الفترة.

ودخل نادى المصرى البورسعيدى وسيراميكا في مفاوضات مع الهانى سليمان لتدعيم صفوفهما في الفترة الحالية، وتخشى إدارة سموحة رحيل اللاعب عن الفريق بعد العروض التي تلقاها.

ويرفض سموحة التخلي عن الحارس الذى مدد تعاقده مع النادى السكندرى لمدة موسمين مقبلين، ولكن تدرس تدعيم حراسة المرمى بحارس قوى تحسبا لرحيل اللاعب في أي وقت.

ونجح مسئولو نادى سموحة برئاسة وليد عرفات، فى تجديد عقد الهانى سليمان حارس مرمى الفريق السكندرى، لمدة موسمين مقبلين، فى خطوة مهمة للحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

واحتفظ مسئولو سموحة بخدمات الهانى سليمان لمدة موسمين مقبلين، حيث ينتهى تعاقده مع الفريق السكندرى بنهاية الموسم الحالى.

وكان مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، أعلن عن التعاقد مع طارق العشرى لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، فى تعاقد يمتد لمدة موسمين، خلفًا لعبد الحميد بسيونى المنتهى عقده مع الفريق.

ويضم الجهاز الفنى كلاً من: محمود عطا مدرب عام، أحمد عشرى مدرب مساعد، عبد الحليم كامل مخطط احمال، أيمن بسيونى، مدرب حراس مرمى، عبد البارى المليجى، مدير ادارى، عمرو اسماعيل، مدير شئون لاعبين، عادل زكى، مساعد مدير ادارى، والجهاز الطبى بقيادة دكتور رمضان أحمد، وأخصائى العلاج دكتور مفيد خليل.

جدير بالذكر أن طارق العشرى نجح فى قيادة فريق طلائع الجيش فى الموسم الماضى والتواجد بالمربع الذهبي، محتلًا المركز الرابع فى ترتيب المسابقة برصيد 56، جعلته المرشح الأول لقيادة الفريق السكندرى .