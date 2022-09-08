شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدى الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقص فريق فيوتشر، شريط أول مشاركة أفريقية في تاريخه، عندما يلتقي بنظيره، بول جينجا الأوغندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول ببجولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





موعد مباراة فيوتشر وبول من المقرر إقامة المباراة يوم السبت المقبل 10 سبتمبر في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة و الرابعة عصراً بتوقيت أوغندا ؛ أمام نادي بول في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فيوتشر يتدرب في موعد المباراة

يؤدي الفريق الأول لنادي فيوتشر تدريباته في كمبالا بأوغندا، استعداداً لمواجهة نادي بول في الدور التمهيدي بالكونفدرالية الأفريقيةفي نفس موعد المباراة للاعتياد على المروف المناخية ودرجة الرطوبة.







جلسات مكثفة من علي ماهر للاعبي فيوتشر جلسات مكثفة من علي ماهر للاعبي فيوتشر عقد على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي، جلسات مكثفة مع اللاعبين، طالبوا خلالها، نجوم الفريق أحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد رضا بوبو وعمر كمال عبد الواحد، بضرورة إغلاق ملف العروض المرتقبة لكل منهم، سواء من الأهلي أو الزمالك، والتركيز فى الفترة المقبلة مع الفريق.

فيوتشر يغلق باب الرحيل أمام النجوم قرر مجلس إدارة نادي فيوتشر، في اجتماعه الأخير، غلق باب الرحيل أمام نجوم الفريق، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يسعى فيوتشر من خلالها إلى الوصول إلى أبعد نقطة وتحقيق مفاجأة في أول مشاركة أفريقية للفريق.

و استعان على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، ببعض الفيديوهات للتعرف على فريق بول الأوغندي عن قرب، ومعرفة نقاط القوة والضعف فى بطل أوغندا قبل مواجهة الكونفدرالية.