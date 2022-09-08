الونش يتحدث عن.. إمكانية اللعب للأهلي.. عودة العدالة.. ودور فيريرا وشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال لاعب فريق الزمالك، محمود حمدي "الونش"، إن الموسم الماضي كان استثنائيًا في كل شيء على المستوى الإداري تم تغيير أكثر من مجلس وكذلك على المستوى الفني ولكنهم استطاعوا الوقوف على قدمهم رغم خسارتهم في نصف الموسم لاعبين مهمين وتم تصعيد لاعبين شباب.

وردّ الونش على إمكانية اللعب للأهلي، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أم بي سي مصر بقوله:"سعيد في نادي الزمالك وأتشرف بالتواجد به وبالجمهور الذي يُشجعني وإذا رحلت أريد أن أضيف للنادي وسيكون الأمر بناءً على قرار الإدارة"، وأضاف:"هناك 50% من الجماهير زمالك وكذلك أهلي.. هل رأيت الاحتفال بالدوري".

وتابع مدافع الزمالك:"وجود VAR أعطى عدالة بنسبة كبيرة وحققنا البطولة لموسمين وإن شاء الله يكون المكسب من نصيبنا ولدينا مدرب قدير ولاعبون رجال والعدالة حين تكون موجودة تستطع الحصول على حقك فهناك مباريات تنتهي بهدف وهناك دوريات كثيرة خسرها الزمالك بسبب نقطة أو نقطتين للخصم وكنت في الاستاد مع الأطفال الذين يجمعون الكرة وسجل أبوتريكة هدف بعدما دفع مدافع طلائع الجيش وحصد الدوري الـ VAR حقق عدالة بنسبة 90% في الموسم الماضي".

وتطرق الونش للمدير الفني البرتغالي لفريقه جوسفالدو فيريرا، بقوله:"أن تأتي كمدرب في ظروف صعبة وفريقك خرج منه لاعبون وتحسم الدوري مبكرًا ليس بالأمر السهل لدينا كادر كبير وهو بالفعل بروفيسور كما يُوصف ونتعلم منه الكثير وفيريرا لديه تنوع ويعطينا تعليمات حسب الفريق الذي سنواجهه ويهتم بالتفاصيل الصغيرة جوسفالدو فيريرا يثق فيّ، وحين يقول الطبيب إنني لن استطع اللعب لسبب طبي يتحدث معي وحين أقول له أقدر أخبره ماذا سأفعل مع الطبيب لاستعد ولكن إذا قلت لن استطع فهناك شيء يمنعي فعلاً عن المشاركة" كما تحدث عن قائد فريقه شيكابالا بقوله:"مهما تحدثت لن أوفيه حقه،يحتوي اللاعبين الكبار والصغار وله دور داخل غرف الملابس وأشكره على تعبه واسم كبير وشيكابالا ظل لسنوات الأفضل في مصر ولم يأتِ مثله وأتمنى أن يكون موجود معنا لأطول فترة مقبلة.

وهنأ لاعب الزمالك زميله أحمد سيد "زيزو" بتجديد تعاقده بقوله:"سعيد بتجديد زيزو وهو من العناصر الأساسية مع المجموعة في التتويج بالدوري"، قبل أن يتطرق للتغير الإداري بناديه بقوله:"أي فريق أيًا كانت قوته يتأثر بتغيير مجلس الإدارة وعند عودة مجلس مرتضى منصور وفرلنا كافة عناصر النجاح وكان هناك أولويات عمل عليها وكذلك أمير كان في ظهر الفريق وأشكره بسبب النجاح".

وعن دور اللاعبين الشباب بالزمالك، قال الونش:"اللاعبون الصغار كانوا يُصعدّوا لصفوف الفريق الأول للزمالك ويعلمون أن النادي يلعب على البطولات وفيريرا منحهم الثقة واللاعب حين يشعر بالثقة يظهر جيدًا واللاعبون الشباب ظلوا يتدربون معنا كثيرًا ولكن لم يحصلوا على الثقة"، ليتطرق إلى زميله في خط الدفاع اللاعب الشاب حسام عبدالمجيد قائلاً: "لعب في مباريات في بطولة الرابطة ولم تشيد به الجماهير ولكنه شارك في ظل غياب اللاعبين الدوليين بالفريق وهو لاعب كبير وحين حصل على الفرصة والثقة ظهر بصورة جيدة وأقول له العب لعبك الطبيعي وكما تتدرب واللاعبون الكبار شاركوا معنا في الفوز قبل رحيلهم والمدير الفني كان له دورًا كبيرًا في تجهيز اللاعبين الصغار".



وأتم مدافع الزمالك تصريحاته بقوله:"الزمالك بمن حضر وهذا ظهر خلال الموسم الماضي وأقيس البطولات بالفترة التي لعبت فيها بالزمالك: كم بطولة حصلت عليها وكم بطولة خسرتها ولاعبو الأهلي أصدقاء لي وهناك كثيرون منهم قريبون لي مثل محمد الشناوي وأفشة الذي أعرفه من منتخبات الناشئين وكذلك عمرو السولية الذي عرفته بصورة أكبر خلال معسكر المنتخب ومن أصدقائي أيضًا بالأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف ولكن السوشيال ميديا زادت التعصب".