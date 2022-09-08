زيزو: مفاوضات التجديد لم تستغرق 10 دقائق.. والزمالك لم يكن العرض الأنسب ماديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال لاعب فريق الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، إن المفاوضات التي جرت بينه وبين رئيس ناديه مرتضى منصور لتجديد تعاقده لم تستغرق 10 دقائق.

وأضاف زيزو خلال مداخلة بفضائية أم بي سي مصر في وجود زميله محمود حمدي "الونش" ضيفًا:"المفاوضات لم تستمر لمدة 10 دقائق بمكتب المستشار مرتضى منصور فرحبّ بفكرة التجديد وأمير كان يسهل كل شيء".

وتابع لاعب الزمالك:"الجانب المادي لم يكن المعيار لأجدد ولو نظرت للجانب المادي لم يكن الزمالك هو الأنسب ولكن أنظر إلى المكان الكبير والشعبية والبطولات والوضع الذي وصلت له في نادي الزمالك والمكانة عند الجماهير جعلتني أريد رد الجميل ويهمني إذا رحلت لنادي الناس تقول إن لاعبنا زيزو خرج نجمًا لنادِ أوروبي كبير ويتشرفوا بلاعبهم".

وتطرق زيزو لمباراة كأس لوسيل قائلاً:"مباراة الهلال مباراة كبيرة واللاعبين تحب هذه المباريات التي تشهد تحديًا".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الجمعة المقبل في بطولة كاس سوبر لوسيل.