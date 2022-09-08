شيكابالا يتحدث عن.. اعتزال الكرة.. نقطة التحول في الموسم.. ومواجهة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استنكر قائد نادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا" تساؤول بعض الإعلاميين عن موعد اعتزاله لعب كرة القدم.

وأضاف اللاعب صاحب الـ 36 عامًا، خلال مداخلة بفضائية أم بي سي مصر في وجود زميله محمود حمدي "الونش" ضيفًا:"هناك إعلاميين سؤالها الشاغل هو متى يعتزل شيكابالا؟.. عندما يقول الزمالك (خلاص) سأبطل ولا يوجد مشكلة لدي في هذا ولكن الناس لا تسأل عن لاعبين آخرين في الدوري وأقول لهؤلاء أنتم مالكم؟.. قبل أن يُضيف ضاحكًا:"جماهير الزمالك تريدني أكون موجودًا ولو 100 سنة".

وتابع قائد الزمالك:"الونش كان يأتِ على نفسه ويلعب وهو مصاب وماجعلنا نفوز في الموسم الماضي هذه الروح و هذا الموسم من أحلى السنوات التي لعبتها كرة في حياتي وربنا كلل تعب ومجهود هذا الفريق الذي يحب كله بعضه والآن هناك عدل ووجود VAR مهد وتوّجنا بالدوري بعرقنا".

وأضاف اللاعب:"الآن النجم هو الفريق مع الجمهور في ظهرك لم أرِ جمهور الزمالك يفعل ذلك من قبل، جمهورنا صدق أننا نستطع فعل شيء هذا الموسم وهو رقم 1 بجانب مجلس الإدارة وجماهير الزمالك كانت تلف خلفنا في المحافظات وتصل قبل وصولنا بساعات وكان فيريرا يذهب معنا للجماهير لتحيتهم".

وأتم شيكابالا تصريحاته بالتنويه إلى أن التعادل أمام الأهلي بهدفين لكل فريق كان نقطة التحول بالموسم الماضي، قبل أن يتطرق لبطولة كأس لوسيل قائلاً:"الزمالك والهلال فريقان كبار وإن شاء الله نقدم مباراة جيدة ونسعد جماهيرنا".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الجمعة المقبل في بطولة كاس سوبر لوسيل.