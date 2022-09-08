مصدر يكشف لمصراوي.. هل يعود كوكا إلى الدوري التركي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف مصدر مُقرب من أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني عن اقتراب اللاعب المصري من العودة إلى الدوري التركي.

وارتبط اسم كوكا بالرحيل عن صفوف أولمبياكوس اليوناني، علمًا بأن اللاعب لديه عقد مع النادي ممتد حتى صيف 2023.

وقال مصدر مُقرب من كوكا في تصريحات لمصراوي إن الدوري التركي بات هو الأقرب لكوكا حال رحيله عن أولمبياكوس وذلك على عكس التقارير التي انتشرت مؤخرًا بتلقي اللاعب عرضا سعوديا من أهلي جدة.

ولعب كوكا في كونيا سبور التركي لمدة عام معارا من أولمبياكوس اليوناني، حيث خاض 33 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة.

يذكر أنه تم استبعاد أحمد حسن كوكا من قائمة أولمبياكوس اليوناني لمواجهة نانت الفرنسي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، بالجولة الأولى من الدوري الأوروبي وذلك لأسباب فنية.