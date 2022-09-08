"أتحمل المسؤولية".. أول تعليق من كلوب عقب هزيمة ليفربول أمام نابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قدم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، اعتذارا لجماهير الفريق عقب الهزيمة أمام نابولي، مشيراً إلى أنه يتحمل مسؤولية الخسارة.

وسقط ليفربول أمام نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "يجب عليَ أن أعتذر إلى الجماهير".

وأضاف: "إنها رحلة طويلة من ليفربول إلى نابولي على الجماهير، وأتفهم أنها كانت مخيبة للآمال لذا كان علي أن أقول آسف للجماهير في نهاية المباراة".

وأكمل: "كانت المشاكل التي واجهتنا واضحة، لقد لعب نابولي مباراة رائعة، ولعبنا مباراة سيئة، لا يمكننا تجاهل البداية، ركلتي جزاء والأجواء، لم نلعب بشكل جيد بما فيه الكفاية".

وتابع المدرب الألماني: "ليست هذه هي المرة الأولى التي لا نلعب فيها بشكل جيد، وأنا أعلم ذلك، إنها مسؤوليتي".

وواصل: "قلت إننا بحاجة إلى إعادة أنفسنا لأن الأشياء الأساسية ليست موجودة، إنه وقت صعب، ولا شك في ذلك".

وأكمل: "سيكون الجميع سعداء إذا تمكنا من اللعب كما اعتدنا القيام بذلك".

وعن خوفه من التعرض للإقالة مثل توماس توخيل، اختتم كلوب: "ليس هذا هو الحال حقًا، ملاك النادي هادئون نوعًا ما ويتوقعون مني دراسة الموقف وعدم التفكير في أن شخصًا آخر سيفعل ذلك".