مصدر لمصراوي: إيهاب جلال يقترب من تدريب المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: عبدالرحمن طارق

كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري عن اقتراب إيهاب جلال من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

ولازالت إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تبحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق بعد قرار رحيل حسام حسن وجهازه المعاون منذ أسبوع تقريبا.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن إيهاب جلال اقترب بشدة من تدريب المصري البورسعيدي.

وأضاف أن هناك تواصل من إدارة المصري مع إيهاب جلال لتدريب الفريق البورسعيدي بداية من الموسم المقبل.

وكان إيهاب جلال تولى تدريب منتخب مصر في آخر تجاربه التدريبية والتي لم يستمر فيها سوى 3 مباريات فقط.

وسبق وأن تولى جلال تدريب بيراميدز والإسماعيلي ومصر المقاصة.

جدير بالذكر أن المصري أنهى الدوري الممتاز في الموسم الماضي بالمركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.