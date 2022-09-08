"بداية كارثية وكابوس".. ردود أفعال الصحف الإنجليزية عقب سقوط ليفربول أمام نابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سقط نادي ليفربول الإنجليزي أمام نظيره نابولي الإيطالي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض ليفربول لأكبر هزيمة لنادٍ إنجليزي في المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا، منذ موسم 2003-2004، وكذلك هي الهزيمة الأكبر للريدز في البطولة.

ونرصد لكم خلال السطور المقبلة أبرز ردود أفعال الصحف الإنجليزية عقب هزيمة ليفربول:

ديلي ميل

بداية كارثية

استهل نادي ليفربول الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا، ببداية كارثية، بعد الخسارة أمام نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقدم فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، أداءً كارثياً في ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" معقل نادي نابولي الإيطالي، في ليلة سيئة للريدز.

ووصفت الصحيفة الإنجليزية، أداء ليفربول أمام نابولي بأنه اسوأ أداء في عصر الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

ميرور

كابوس في نابولي

قالت الصحيفة الإنجليزية، إن نادي ليفربول ولاعبيه عاشوا كابوساً في مدينة نابولي، بعد الخسارة أمام فريق نابولي برباعية مقابل هدف وحيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم المصري محمد صلاح، لا يزال بعيداً عن مستواه المعهود خلال السنوات الماضية، بعدما لم يقدم أي شيء يذكر خلال المباراة، والذي عجل بخروجه بعد مرور ساعة من أحداث المباراة.

ذا صن

استمرار البداية المهتزة

قالت الصحيفة الإنجليزية إن نادي ليفربول لا يزال مستمراً في تقديم أداءً مهتزاً خلال هذا الموسم، بعد السقوط في ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" برباعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي ليفربول كانوا في قيلولة خلال المباراة.

وأكملت الصحيفة تقريرها، بأنها كانت ليلة سيئة ليورجن كلوب، حيث وصفت الصحيفة أن فريق المدرب الألماني، كان ضعيفًا وممزقاً إلى أشلاء وخاصة في الشوط الأول.