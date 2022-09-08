دوري الأبطال.. - بايرن ميونيخ ينتصر بإقناع أمام انتر وليفاندوفسكي يقود برشلونة للاكتساح بخماسية

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز بايرن ميونيخ الألماني على مضيفه إنتر الإيطالي 2-صفر اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل كل من لوروا سانيه (25) ومدافع إنتر دانيلو دي أمبروزيو خطأ في مرماه (66) هدفي الفريق البافاري.

وعاد إنتر وبايرن الأربعاء في الذاكرة الى نهائي مدريد عام 2010 حين خرج الفريق الإيطالي منتصراً 2-صفر، ليحرز لقبه الثالث في المسابقة القارية الأم.

إلا أن إنتر، القادم من هزيمة محلية ضد الجار ميلان، عجز عن تكرار النتيجة التي كانت نفسها لكن لصالح الضيف البافاري الذي واصل تقليده الافتتاحي بتحقيقه الفوز في مستهل مشواره في المسابقة القارية الأم.

ومن المؤكد أن الفوز الأربعاء سيمنح فريق يوليان ناغلسمان الأفضلية في الصراع على بطاقتي المجموعة لاسيما في حال خرج فائزاً أيضاً من مواجهة الثلاثاء التي يخوضها على أرضه ضد برشلونة.

وفي ذات المجموعة حقق برشلونة الإسباني فوزاً كبيراً وصاخباً على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1.

وسجل كل من الإيفواري فرانك كيسيه (13) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (34 و45+3 و67) وفيران توريس (71) أهداف كتيبة المدرب تشافي فيما دوّن جان سيكورا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 44.

بهذا اعتلى برشلونة صدارة الترتيب بـ 3 نقاط، متقدما على بايرن ميونخ الثاني بفارق الأهداف، ويحتل إنتر المركز الثالث، ويأتي فيكتوريا بلزين رابعا بدون نقاط.



تألق غريزمان

وفي المجموعة الثانية، حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا صعبا على بورتو البرتغالي 2-1. وتقدم أتلتيكو بهدف سجله المدافع ماريو هيرموسو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لكن بورتو نجح في تعديل النتيجة بهدف سجله أندريس أوريبي بعد 6 دقائق من هدف التقدم، عن طريق ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، ليمنح فريقه أول 3 نقاط.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز كلوب بروج البلجيكي على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 1- صفر.

المصدر: وكالات + بي إن سبورت