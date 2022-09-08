دوري الأبطال.. - ليفربول يستهل مشواره بسقوط مدوٍّ في نابولي وتوتنهام يتجاوز مارسيليا

المنامة - ياسر ابراهيم - صعق نابولي الإيطالي ضيفه ليفربول الإنكليزي 4-1 الأربعاء على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



افتتح نابولي التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء ترجمها البولندي بيوتر زيليسنكي إثر احتساب لمسة يد على جايمس ميلنر، وكاد الفريق الإيطالي أن يعزز النتيجة في الدقيقة 18 إثر ركلة جزاء ثانية احتسبت على فيرجيل فان دايك، لكن النيجيري فيكتور أوسيمين فشل في ترجمتها بعد تصدٍ ناجح من الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

المصدر: بي إن سبورت + كورة



وكثّف لاعبو نابولي من هجماتهم على الـ"ريدز" بغية تعزيز النتيجة وكان لهم ما أرادوا في الدقيقة 31 بعد ثنائية جميلة بين زيلينسكي والكاميروني أنغيسا أنهاها الأخير في شباك بيكر.



ورغم محاولات لاعبي ليفربول الحثيثة لتقليص النتيجة في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، إلا أن نابولي عمّق جراح ضيفه الإنكليزي بهدف ثالث في الدقيقة 44 عبر البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني نجل مدرب أتليتيكو مدريد دييغو سيميوني الذي تلقى الكرة على طبق من ذهب أمام المرمى من قبل الجورجي المتألق خفيتشا كفاراتسخيليا.



وصدم نابولي رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بهدف رابع (47) في مستهل الشوط الثاني عبر زيلينسكي الذي سجّل هدفه الشخصي الثاني قبل أن يرد ليفربول بعد دقيقتين بهدف جميل للكولومبي لويس دياز.



وفي ذات المجموعة، ضرب نادي آياكس الهولندي بقوّة واكتسح ضيفه غلاسكو رينجرز الإسكتلندي برباعية نظيفة، وعلى ملعب "يوهان كرويف أرينا"، سجّل كل من المكسيكي إدسون ألفاريز (17) وستيفن برغويس (32) والغاني محمد قدوس (33) وستيفن بيرخفاين (80) أهداف أياكس.



وفي ضوء هذه النتائج، تصدر أياكس الترتيب بـ 3 نقاط ويأتي نابولي ثانيا بفارق الأهداف، وليفربول ثالثا دون أي نقطة رفقة رينجرز.



توتنهام يتجاوز مارسيليا

وفي المجموعة الثانية قاد البرازيلي ريتشارليسون فريقه توتنهام هوتسبير للفوز بثنائية نظيفة على ضيفه أولمبيك مارسيليا، اليوم الأربعاء، وأيضا فوز سبورتنج لشبونة 3 / صفر على مضيفه آينتراخت فرانكفورت.

وبذلك، تصدر سبورتنج لشبونة الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه توتنهام، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما بقي مارسيليا وفرانكفورت في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتقمص ريتشارليسون دور البطولة في المباراة التي أقيمت على ملعب (وايت هارت لين) في العاصمة البريطانية لندن، بتسجيله هدفي توتنهام في الدقيقتين 76 و81 على الترتيب.

واستفاد توتنهام من النقص العددي الذي عانى منه لاعبو مارسيليا، حيث لعب الفريق الفرنسي، المتوج باللقب عام 1993، بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه شانسيل مبيمبا في الدقيقة 47.