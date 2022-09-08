شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت احداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد نابولي بفوز نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب دييجو ارماندو مارادونا.

ملخص ونتيجة مباراة ليفربول ضد نابولي

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهت على واقع تقدم ليفربول بثلاثية دون رد، ومنذ بداية المواجهة وفي الدقيقة الخامسة سجل بيوتر زيلينسكي الهدف الأول لصالح نابولي من ركلة جزاء، وفي الدقيقة الواحدة والثلاثين سجل أندري زامبو أنغويسا الهدف الثاني لصالح نابولي، وفي الدقيقة 44 سجل جيوفاني سيميوني لينتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بثلاثة أهداف دون رد.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 47 سجل بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني له والرابع لفريقه، وفي الدقيقة 49 سجل لويس دياز الهدف الأول لصالح فريق ليفربول لتنتهى المباراة بفوز نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ترتيب مجموعة ليفربول

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نابولي إلى النقطة رقم 3 في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد ليفربول عند لا شي من النقاط، وجاء الترتيب الكامل على النحو التالي: