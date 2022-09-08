الامارات | الوصل النادي «المضيف» والشارقة «الضيف» في جوائز «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير» في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات. وخصصت الرابطة جوائز للأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» بكل جولة.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الوصل بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في الفئة نفسها نادي الجزيرة بجائزة قيمتها 40 ألف درهم. وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الشارقة المركز الأول بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل فريق الوحدة على المركز الثاني بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.