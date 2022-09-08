الامارات | الشارقة يعقد أكبر صفقة في ملاعب الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة رسمياً انضمام اللاعب الدولي البوسني ميراليم بيانيتش (32 عاماً) إلى صفوفه قادماً من نادي برشلونة الإسباني في أكبر صفقة تشهدها الملاعب الإماراتية خلال الانتقالات الصيفية الحالية التي انطلقت يوم 13 يوليو الماضي، وتستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل.

وقال النادي في بيان رسمي «نرحب بانضمام الدولي البوسني Miralem Pjanić إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعقد يمتد موسمين مع أفضلية التمديد». لكن النادي لم يذكر التفاصيل المالية للاعب الذي تبلغ قيمته السوقية حالياً 9.5 ملايين يورور (ما يقارب 35 مليون درهم).

وكان اللاعب بيانيتش قد وصل إلى الدولة فجر أمس، وخضع للفحوص الطبية، وقال لـ«قناة الشارقة الرياضية» إنه يرغب في تحقيق بطولات وكؤوس مع النادي ويعد الجمهور بتقديم الأفضل. وأضاف اللاعب أنه سعيد بتواجده في الإمارات وأن الاتصالات معه من قبل نادي الشارقة ليست وليدة اللحظة وإنما كانت منذ فترة.

وسيكون بيانيتش اللاعب الأجنبي الثاني الذي ينضم إلى صفوف نادي الشارقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما كان المهاجم الإسباني باكو الكأسير قد انضم إلى الفريق أخيراً قادماً من نادي فياريال.

ووصف مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، اللاعب الدولي البوسني ميراليم بيانيتش بأنه لاعب كبير، وأنه من الممكن أن يلعب في أي وقت. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الشارقة مع بني ياس ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين الذي عقد أمس الأربعاء بمقر النادي للحديث عن المباراة المقررة غداً الجمعة على ملعب الشارقة.

وبسؤال كوزمين عما إذا كان بيانيتش يشكل إضافة كبيرة لفريق الشارقة رفض كوزمين الحديث بإسهاب في هذا الخصوص، مشدداً على أنه بالنسبة له حالياً ينصب تركيزه على اللاعبين الموجودين معه، لافتاً إلى أن جميع اللاعبين الموجودين معه يتدربون حالياً مع الفريق، وأنه يرحب بأي لاعب ينضم إلى الفريق.

وذكرت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة وافق على رحيل اللاعب إلى نادي الشارقة دون مقابل مادي رغم أن بيانيتش كان قد انضم إلى برشلونة في الموسم قبل الماضي قادماً من يوفونتوس الإيطالي مقابل 60 مليون يورو، وسيقتصر الأمر فقط على تكفل نادي الشارقة براتب اللاعب ومخصصاته المالية التي يتم الإعلان عنها أيضاً.

وذكرت صحيفة «برسا يونيفرسال» الإسبانية، أن «الصفقة ستكون مفيدة لجميع الأطراف بحصول بيانيتش على مقابل مادي كبير، بينما سيحصل برشلونة على فرصة التخلص من ارتفاع أجور اللاعبين وتقليص النفقات التي تسببت له بأزمة كبيرة خلال فترة الانتقالات الحالية، وكادت تسهم في عدم قيد الصفقات الجديدة».

وتابعت الصحيفة: «يعد بيانيتش ضمن ثلاثة لاعبين لم يشاركوا في أي مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني بالموسم الحالي، إلى جانب جيرارد بيكيه وممفيس ديباي».

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي ترددت فيه أنباء حول اقتراب النصر السعودي من التعاقد مع الدولي البوسني، جاء عرض الشارقة القوي الذي يمتد ثلاث سنوات ليفتح الباب أمام بيانيتش لاتخاذ خطوة الرحيل عن النادي الكاتالوني.

وأوضحت أن بيانيتش سينتقل إلى الشارقة من دون مقابل، إذ سيفسخ عقده مع برشلونة، وستقتصر المبالغ التي سيدفعها «الملك» على رواتب اللاعب البوسني.

يذكر أن ميراليم بيانيتش انضم إلى برشلونة في 2020 قادماً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 60 مليون يورو، لكنه لم يظهر بشكل جيد مع «البلوغرانا» وانتقل الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى بيشكتاش التركي.

ولعب بيانيتش (32 عاماً) في العديد من الأندية أبرزها ليون الفرنسي 2008 -2011، وروما الإيطالي 2011 – 2016، ويوفنتوس الإيطالي 2016 – 2020، وبرشلونة الإسباني 2020 -2021، وبيشكتاش التركي 2021 – 2022، إذ تبلغ قيمته السوقية حالياً 9.5 ملايين يورو، بينما أعلى قيمة سوقية وصل إليها هي 70 مليون يورو في 2018. ولم يشارك بيانيتش في أي مباراة مع برشلونة في الموسم الحالي.

كوزمين وصف بيانيتش باللاعب الكبير، وأنه من الممكن أن يلعب في أي وقت.