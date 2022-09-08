الامارات | لوفانور: عشت أجمل أيام حياتي في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اللاعب البرازيلي لوفانور هنريكي، أنه يعتز كثيراً بالفترة التي لعبها في الإمارات مع أندية الشباب وشباب الأهلي والوحدة، لافتاً إلى أنه عاش أجمل أيام حياته في الدولة.

وقال لوفانور لصحيفة «سوبر سبورتي» إنه لعب في الإمارات سبع سنوات تعد الأجمل في مسيرته، موضحاً: «الحياة هناك جميلة جداً وكل شيء منظم بشكل كبير، بينما حصلت على حب الجمهور في كل فريق لعبت بصفوفه».

وأضاف: «قد يعتقد البعض أن اللعب في الإمارات سهل ولكن إذا لم يقدم اللاعب الأجنبي كل ما لديه فسيتم الاستغناء عن خدماته».

في المقابل تحدث عن عودته إلى البرازيل ولعبه لأول مرة في دوري الدرجة الأولى بانتقاله إلى كروزيرو قادماً من شيريف المولدوفي، وقال: «لم أتوقع أن أعيش هذه اللحظة التي تعد حلماً جديداً لا يمكن تصديقه، إذ إنها لحظات سحرية بالنسبة لي، ولقد شعرت بالقشعريرة عندما شاركت لأول مرة أمام جمهور كروزيرو».

وأضاف: «إنه شيء خارج المألوف وكل شيء إيجابي، وعندما نشاهد الجمهور نسعى لتقديم كل ما لدينا في الملعب أمام 60 ألف متفرج، ولا شك أنهم مصدر قوة الفريق في جميع المباريات».

وأشار إلى أنه لم يتوقع على الإطلاق عودته للعب في البرازيل عقب مسيرة طويلة في مولدوفا والإمارات والسعودية، مبيناً أنه لم يجرؤ على أن يحلم بهذه اللحظة، مشدداً على أنه يشعر بالامتنان لنادي كروزيرو على منحه هذه الفرصة.

يذكر أن لوفانور هنريكي (33 عاماً) لعب منذ 2014 إلى 2021 في الإمارات وتألق مع أندية الشباب وشباب الأهلي والوحدة، بينما انضم إلى سيريف المولدوفي ثم التعاون السعودي قبل أن ينتقل إلى كروزيرو البرازيلي ويتألق مع الفريق بإحرازه خمسة أهداف ومساهمته في أربعة أهداف في 22 مباراة شارك بها.