الامارات | الهاشمي: جوجيتسو الإمارات يستهدف الرقم واحد عالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّن رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، خلال لقائه أمس، الرعاة والشركاء الاستراتيجيين لاتحاد اللعبة، «دورهم الكبير في تحقيق رؤية الاتحاد، وإنجاح برامجه وأنشطته وبطولاته المحلية والقارية والعالمية، وتقديم الدعم للمنتخب الوطني في مشاركاته الخارجية، الذي كان له بالغ الأثر في الوصول بأبناء وبنات الوطن إلى منصات التتويج العالمية».

حضر اللقاء الذي عقد عن بعد، كل من نائب رئيس الاتحاد محمد سالم الظاهري، والأمين العالم فهد علي الشامسي، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة والشريكة للاتحاد.

واستهلّ رئيس الاتحاد الاجتماع بكلمة شكر وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على دعمهما غير المحدود لرياضة الجوجيتسو وممارسيها، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة يمثل الركيزة الأساسية للوصول بجوجيتسو الإمارات إلى أعلى المراتب، وتصدر المشهد العالمي للعبة.

وأكّد أن المكاسب التي حققها اتحاد الإمارات للجوجيتسو خلال العقد الأخير على صعيد تنظيم كبرى البطولات والمسابقات، وترسيخ موقع أبوظبي عاصمةً عالمية للعبة، شكّلت مرحلة مضيئة عنوانها العريض هو «أبوظبي أكبر مطوّر للجوجيتسو على مستوى العالم»، وأنه حان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة من الريادة والتفوق والإنجازات بحثاً عن الرقم واحد عالمياً، من خلال جيل مبدع من الأبناء والبنات، يستعد حالياً لخوض العديد من البطولات العالمية والقارية خلال الأشهر المقبلة.