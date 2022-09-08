الامارات | عودة منتخبي بناء الأجسام واللياقة البدنية من آسيا بـ 47 ميدالية ملونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت بعثة منتخبي الإمارات في بناء الأجسام واللياقة البدنية، 47 ميدالية ملونة، خلال مشاركتهما في بطولتي آسيا اللتين أقيمتا في قيرغيزستان.

وعادت البعثة إلى الدولة، أول من أمس، وكان في استقبالها في مطار دبي الدولي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد علي بن حيدر، وعدد من مسؤولي الاتحاد.

وحقق منتخب بناء الأجسام 34 ميدالية (12 ذهبية و7 فضيات و13 برونزية)، بالإضافة إلى لقبين مميزين في بطل الأبطال، بينما حقق منتخب اللياقة البدنية 13 ميدالية (6 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية واحدة).

وشارك منتخب بناء الأجسام في بطولتين، هما بطولة آسيا والبطولة المفتوحة، بينما شارك منتخب اللياقة البدنية في بطولة آسيا.