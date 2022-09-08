الامارات | الزعابي والكثيري يشاركان في ورشتي عمل اتحاد غرب آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك وفد اتحاد كرة القدم في ورشتي عمل نظمهما اتحاد غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي وبحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وشارك عدنان الزعابي رئيس قسم تطوير وتراخيص الأندية في ورشة ترخيص الأندية النسوية.

فيما شارك سالم الكثيري مراقب المباريات باتحاد الكرة في ورشة إعداد مراقبي المباريات التي شهدت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية.