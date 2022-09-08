الامارات | 18 الجاري موعد انطلاق موسم الرياضات البحرية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تاريخ 18 الجاري موعداً لانطلاقة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2022-2023.

ومن المقرر أن يكون السباق الافتتاحي 18 الجاري احتفاء بالتراث، عبر منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي يجمع الجيل الصاعد في فئتي الشباب (تحت 21 سنة)، والناشئين (تحت 16 عاماً)، حيث يجمع هذا السباق نخبة البحارة الصغار الذين دفعهم الشغف لتعلم مهارات الإبحار والتعرف إلى رياضة الآباء والأجداد.

وقال المدير التنفيذي للنادي، محمد عبدالله حارب، في تصريحات صحافية: يولي مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، ومن خلال جهود اللجنة الرياضية وإدارة الشؤون الرياضية، اهتماماً كبيراً بفعاليات الموسم الجديد، سعياً وراء إنجاحه وتحقيق الأهداف العامة، وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على ممارسة هواياتهم في بيئة آمنة وفق الشروط واللوائح.

وأشار حارب إلى أن البرنامج الزمني للأنشطة يتضمن باقة متنوعة، تشمل السباقات المحلية لفئات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والقوارب 43 قدماً، و22 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، إضافة إلى الزوارق السريعة والدراجات المائية والشراعية الحديثة، وألواح التزحلق على المياه بالمظلات (كايت سيرف) وألواح التجديف (واقف) والتجديف الحديث.

ونوّه المدير التنفيذي بالقول إن النادي يهتم خلال الموسم الرياضي بتنظيم العديد من الفعاليات التراثية الكبيرة، أبرزها سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وكذلك شوط أغلى البطولات كأس (آل مكتوم) لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.