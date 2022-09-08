الامارات | 3 إجراءات للانتساب إلى نادي الشارقة للمرأة أهمها «الجانب الأخلاقي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد نادي الشارقة الرياضي للمرأة الإجراءات الجديدة المعتمدة للانتساب في الفرق الرياضية، وذلك خلال اللقاء الذي نظمه النادي أمس، مع بداية انطلاق الموسم الرياضي الجديد، بحضور نائب مدير النادي هند الحوسني، وجميع لاعبات النادي وفرق العمل الفنية والإدارية، حيث شهد اللقاء شروحات مرئية لمجموعة الإجراءات الجديدة، وكذلك الاشتراطات الإعلامية الخاصة لإجراء المقابلات في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.

وتضمنت الإجراءات ثلاثة مستويات في الرياضات الجماعية والفردية سيتم خلالها اختيار اللاعبات وفق معايير فنية وبدنية، يُراعى فيها الجوانب الخاصة بمدى الالتزام بمعدل ساعات التدريب، وكذلك بالجانب الأخلاقي، وتطبيق المبادئ والقيم السامية للرياضة والتحلي بالسلوك الإيجابي والروح الرياضية العالية.

وأكدت هند الحوسني أن النادي نجح في تعزيز مفهوم ممارسة الرياضة النسائية، وفتح المجال أمام العنصر النسائي للتألق في ميادين البطولة، والمحافل الرياضية المختلفة، برؤية متكاملة وشاملة، واستراتيجية طموحة اعتمدتها قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ما أسفر عن العديد من المكتسبات والنجاحات المشرّفة لقطاع رياضة المرأة في إمارة الشارقة.