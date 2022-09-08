الامارات | شباب الأهلي يكتسح دورة الألعاب الجماعية الصيفية بـ «5 ألقاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج شباب الأهلي بخمسة ألقاب، في منافسات «دورة مجلس دبي الرياضي الصيفية للألعاب الجماعية» لفئتي الشباب والناشئين في الكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، والتي أقيمت بمشاركة فرق أندية دبي الأربعة: شباب الأهلي، والنصر، والوصل، وحتا.

واستطاع «فرسان دبي» أن يحصلوا على الذهب في بطولة كرة السلة (فئة الشباب)، كما فازوا بالمركز الأول في بطولة اليد (فئتي الشباب والناشئين)، وتصدروا كذلك بطولة الكرة الطائرة (فئتي الشباب والناشئين)، بينما فاز فريق النصر بالمركز الأول في بطولة السلة (فئة الناشئين).

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن الدورة الصيفية للألعاب الجماعية أسهمت في توفير الأجواء المناسبة للاعبين للتنافس في أجواء شبه رسمية، للمشاركة في تطوير مستوى اللاعبين الصغار وتوفير الاحتكاك القوي لهم بما يُسهم في تجهيزهم بأعلى مستوى للاستحقاقات المحلية.

وأقيمت منافسات بطولة كرة السلة في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي، كما أقيمت منافسات بطولة كرة اليد في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، واستضافت صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في الممزر منافسات بطولة الكرة الطائرة، وأجريت منافسات البطولات الثلاث وفقاً للوائح المعمول بها في اتحاد كل لعبة مدرجة.

وشدد بيان المجلس على أن تنظيم الدورة الصيفية للألعاب الجماعية جاء انطلاقاً من خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية الساعية لتطوير قطاع الناشئين وتحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، وإعطاء الفرصة للاعبين من فئتي الشباب والناشئين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية بما يكسبهم خبرة أكثر، كما تعد الدورة إعداداً مبكراً للفرق واللاعبين بالشكل الملائم للموسم الرياضي بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم للوصول إلى منصات التتويج.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على استفادة الأجهزة الفنية من هذه الدورة بما يُتيح للمدربين تجربة اللاعبين للتعرف على مستوياتهم وإيجاد مواضع التحسين وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين من خلال مباريات الدورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وذكر البيان الصحافي: «يولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والناشئين إيماناً منه بأهمية الدور الذي تلعبه فرق المراحل السنية بأندية دبي كونها الرافد الأول للفرق الأولى بالأندية وتعد أساساً لنجاحها وتفوقها في المسابقات الرسمية».