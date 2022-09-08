الامارات | «يد الشارقة» إلى تونس استعداداً للبطولة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت أمس بعثة الفريق الأول لكرة اليد في نادي الشارقة إلى مدينة سوسة في تونس، للانتظام في معسكر خارجي يمتد حتى 15 الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للأندية، المقامة في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 17 حتى 27 من هذا الشهر، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية «سوبر غلوب» في السعودية نهاية الشهر المقبل.

وقال مشرف كرة اليد في نادي الشارقة جاسم محمد لـ«الإمارات اليوم»، إن «المعسكر الخارجي في مدينة سوسة يأتي استكمالاً لمراحل إعداد الفريق سواء للمشاركة العربية أو البطولات المحلية، والتي استهلت مبكراً منذ مطلع أغسطس الماضي تحت القيادة الفنية لمدرب الفريق الجزائري سفيان حيواني، وأتبعت على مدار الأسبوع المنصرم بخوض ثلاث تجارب ودية، جمعت «الملك» مع أندية العين ودبا الحصن ومليحة.

وأضاف: «يهدف المعسكر إلى وضع اللمسات النهائية قبل ضربة بداية البطولة العربية المؤهلة إلى كأس العالم (سوبر غلوب)، إذ يتضمن المعسكر التونسي خوض الفريق تجربتين وديتين إضافيتين، بهدف منح لاعبينا فرصة إضافية للتأقلم مع أسلوب القوة البدنية الذي يعد سمة عامة في الأندية العربية القادمة من المدرسة الإفريقية».

وأوضح: «نعتمد بصورة كبيرة على خبرات مدربنا سفيان القادم من المدرسة الإفريقية، ويعرف لاعبينا بصورة جيدة، خصوصاً أنه سبق له قيادة الفريق في بطولات الأندية الآسيوية الأبطال وحصد الميدالية البرونزية مرتين على التوالي عامي 2018-2019، إلا أن المستوى الفني للبطولات العربية أقوى من نظيرتها الآسيوية».

وأضاف: «طموحاتنا كبيرة في البطولة العربية بتونس، إلا أن المهمة تبدو صعبة في ظل تواجد بطلي آسيا وإفريقيا الكويت الكويتي والزمالك المصري، بجانب تواجد قطبي كرة اليد التونسي فريقي الترجي والإفريقي، والسالمية الكويتي، وأعتقد أن الاختبار الأصعب في المنافسة على البطاقة الوحيدة المؤهلة إلى مونديال الأندية سيكون أمام الزمالك الذي يضم أربعة من لاعبي المنتخب المصري الذي يعد من المنتخبات المتقدمة على الساحة العالمية والمنافس الدائم في بطولات كأس العالم».

وأشار جاسم في ختام حديثه إلى الانتدابات التي أجراها الشارقة لتدعيم صفوف فريق اليد، والغيابات المؤثرة عن البطولة العربية، بقوله: «تم التعاقد مع لاعبي الجزيرة عبدالعزيز الجنيبي والحارس أحمد حسن، بجانب الثلاثي المحترف، التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نعيم، والمصري محمود فايز، بجانب تعويض الغيابات المؤثرة في ظل تعذر سفر أربعة من لاعبينا إلى تونس، سواء للإصابة أو الخضوع لعمل جراحي أو بسبب الالتزامات الوظيفية، هم: فراس محمد، وضاحي الياسي، وخالد سعيد، وحمد محمد الذي يعد أحد أفضل النجوم الشابة الصاعدة على مستوى الدولة».