الوحدة يبحث عن الفوز الأول أمام أبها

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الوحدة يضم عددا من اللاعبين المميزين استقطبهم لخوض غمار منافسات الدوري وعدم العودة لدوري يلو ففي الحراسة منير حدادي وفي الدفاع الثنائي دوراتي وبوتيا وفي خط الوسط فيصل فجر ووليد باخشوين ويودا والعيسى وإنسيلمو بينما في المقدمة جيرسون وبوغال ولكن لم ينجح المدرب برونو في الاستفادة من هذه الإمكانات لحد الأن، فيما أبها مع مدربه الجديد شهد تباين كبير بين اللقاءين وخاصة من ناحية الأخطاء الفردية من اللاعبين وعدم التجانس وربما وجود نجوم مثل أمين عطوشي وسعد ناطق مع الحارس الكاميروني ربما ينجحون في ترميم العمق الدفاعي بمساندة ماتيتش والبركة كما أن بقير والعمري وفليبي والمزياني سيكون لهم كلمة في قادم اللقاءات نظير إمكاناتهم العالية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع اللقاء الدوري لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن، والذي يستضيف فيه الوحدة شقيقه أبها في لقاء البحث عن النقاط الثلاث من أجل تعديل الأوضاع، فالوحدة بعد جولتين لم يحقق أي نقطة ولم يسجل أي هدف بعد خسارتين من النصر والرائد بهدف وحيد وخسارته اليوم ستعني أنه سيقبع في مركز المؤخرة، حيث يحتل المركز الثاني عشر، بينما ضيفه أبها بعد بداية جيدة فاز فيها على الرائد بهدفين لهدف عاد ليخسر من الشباب برباعية ليجمع 3 نقاط وضعته عاشر الترتيب.الوحدة يضم عددا من اللاعبين المميزين استقطبهم لخوض غمار منافسات الدوري وعدم العودة لدوري يلو ففي الحراسة منير حدادي وفي الدفاع الثنائي دوراتي وبوتيا وفي خط الوسط فيصل فجر ووليد باخشوين ويودا والعيسى وإنسيلمو بينما في المقدمة جيرسون وبوغال ولكن لم ينجح المدرب برونو في الاستفادة من هذه الإمكانات لحد الأن، فيما أبها مع مدربه الجديد شهد تباين كبير بين اللقاءين وخاصة من ناحية الأخطاء الفردية من اللاعبين وعدم التجانس وربما وجود نجوم مثل أمين عطوشي وسعد ناطق مع الحارس الكاميروني ربما ينجحون في ترميم العمق الدفاعي بمساندة ماتيتش والبركة كما أن بقير والعمري وفليبي والمزياني سيكون لهم كلمة في قادم اللقاءات نظير إمكاناتهم العالية.

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