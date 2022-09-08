بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتلقى هزيمة مذلة أمام نابولي برباعية في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى ليفربول الإنجليزي هزيمة مدوية أمام مضيفه نابولي الإيطالي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وبدأ ليفربول مواجهة نابولي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، لويس دياز.

مقاعد بدلاء ليفربول

أدريان، بن ديفيز، تياجو ألكانتارا، جوتا، تسيميكاس، نونيز، آرثر، ماتيب، فيليبس، بايتيتش.

فيما بدأ نابولي مباراة ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا، كيم مين جاي، أمير رحماني، جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط الدفاعي: ستنايسلاف لوبوتكا، أندريه أنجيسا.

خط الوسط الهجومي: كفاراتسخيليا، بيوتر زيلينسكي، ماتيو بوليتانو.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين.

مقاعد بدلاء نابولي

خوان جيسوس، ماريو روي، إلماس، لوزانو، جيوفاني سيميوني، زيربين، سالفاتوري سيريجو، أوستيجارد، زانولي، جاسيتانو، راسبادوري، تانجي ندومبيلي.