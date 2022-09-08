شكرا لقرائتكم خبر عن الدعيع: مباراة الزمالك والهلال لن تكون سهلة ومحمد عواد حارس كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الدعيع، حارس مرمى فريق الهلال السعودي سابقًا، إن يتمنى خروج مباراة الزمالك والهلال بشكل يليق باسم وتاريخ الكرة الكرة المصرية والسعودية.

وأكد محمد الدعيع في مداخلة تليفونية أن المباراة بداية خير على ملعب لوسيل، قائلا: "مباراة الزمالك والهلال لن تكون سهلة على الطرفين والفريقان لديهم لاعبين كبار وأقوياء وسنشاهد مباراة قوية".

وعلق حارس مرمى فريق الهلال السعودي سابقًا، على مستوى محمد عواد، حارس نادي الزمالك، موضحا أن محمد عواد حارس كبير، ولكن معيوف حارس الهلال خبراته أكبر من عواد. وأتم الدعيع تصريحاته: "محمد عواد مكسب كبير وسيكون مستقبل الكرة المصرية".