شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اخبار الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 7/ 9/ 2022 العديد من الأحداث، جاء أهمها، وصول بعثة الزمالك الدوحة استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى، الأهلي يرشح عماد متعب والزمالك يختار خالد رفعت فى رابطة الأندية، ولوران بلان وكولر وإيفانكوفيتش أبرز المرشحين لقيادة الأهلى خلفا لسواريز.

بعثة الزمالك تصل قطر لمواجهة الهلال السعودي على كأس سوبر لوسيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى قطر استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على كأس "سوبر لوسيل".

100 ألف جنيه رسوم كشف المنشطات فى الموسم الجديد بالدوري

اشترط اتحاد الكرة على أندية الدوري الممتاز الـ18 تسديد كل ناد مبلغ 100 ألف جنيه رسوم تطبيق الكشف عن المنشطات على اللاعبين في الموسم الجديد.

إجراء قرعة دورى القسم الثانى 14 سبتمبر بمقر اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة ، إجراء قرعة دوري القسم الثاني يوم 14 سبتمبر من الشهر الجاري، تحت إشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المسابقات، وبحضور مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وخالد كامل مدير إدارة المسابقات، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

على ماهر يخصص محاضرة فيديو لشرح خطة مواجهة بول الأوغندي في الكونفدرالية.. صور

عقد علي ماهر ، المدير الفني للفريق الأول لنادي فيوتشر اف سي ، محاضرة مع اللاعبين، ظهر اليوم الأربعاء ، داخل الفندق قبل التحرك إلى ملعب سانت ماري للتدريب والمقرر إقامة المباراة عليه يوم السبت المقبل 10 سبتمبر في 3 عصراً بتوقيت القاهرة و 4 عصراً بتوقيت أوغندا؛ أمام نادي بول في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي يقطع إعارة محمد مغربي للمشاركة مع الأحمر فى الموسم الجديد

استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة محمد مغربي مدافع الفريق الأحمر والمعار إلى نادي تبليسيه التشيكي منذ فبراير الماضي، من أجل تدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في تدعيم مركز قلب الدفاع بلاعب جيد ونظرا لوجود صعوبة في التفاوض مع الأندية المالكة لحقوق اللاعبين المستهدفين لتدعيم دفاع الأهلي من أندية الدوري المصري.

8 لاعبين يحلمون بالمشاركة الأولى مع منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

يحلم 8 لاعبين بالمشاركة الأولى مع منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا، فى المباراتين الوديتين التى يخوضهما المنتخب يومى 23 و27، أمام النيجر وليبيريا.

الأهلي يرشح عماد متعب والزمالك يختار خالد رفعت فى رابطة الأندية

تجري غدا الخميس، انتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة ، لاختيار مجلس إدارة جديد للرابطة ، حيث رشح النادي الاهلي عماد متعب نائب رئيس الرابطة.

نداي والوردى يشاركان بقوة فى مران الزمالك بقطر

شارك الثنائي السنغالي إبراهيما نداي، والمغربي زكريا الوردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الأول الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة على ملعب "الإرسال" بمنطقة الدفنة (أحد الملاعب المخصصة للتدريب في نهائيات كأس العالم) استعداداً لمباراة الهلال بطل الدوري السعودي في كأس لوسيل الذي سيقام بعد غداً الجمعة.

هل ينضم النجم الجزائري سفيان فيجولي للأهلي فى صفقة انتقال حر؟