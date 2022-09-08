شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول تدريب للزمالك فى قطر قبل مواجهة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريبه الأول بالعاصمة القطرية الدوحة على ملعب "الإرسال" بمنطقة الدفنة (أحد الملاعب المخصصة للتدريب في نهائيات كأس العالم)، استعداداً لمباراة الهلال بطل الدوري السعودي في كأس لوسيل الذي سيقام بعد غد الجمعة. ووصلت بعثة الزمالك إلى قطر مساء اليوم، الأربعاء، استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى.

وشارك الثنائي السنغالي إبراهيما نداي، والمغربي زكريا الوردي فى التدريب الجماعى، وخاض نداي والوردي المران كاملاً وظهرا الثنائي بحالة فنية وبدنية جيدة استعداداً للظهور الأول في المباراة المقبلة في كأس لوسيل.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على توجيه عدد من التعليمات للثنائي أحمد سيد زيزو، والتونسي سيف الدين الجزيري خلال المران، وقام فيريرا بالحديث مع الثنائي خلال المران وأكد على ضرورة تنفيذ بعض الأمور الفنية والخططية التي يسعى لتنفيذها خلال مباراة الهلال القادمة.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم القائمة كلا من: ‏‎

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.