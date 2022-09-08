شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأربعاء، الموافق 7/ 9/ 2022 العديد من أخبار الرياضة المصرية، جاء أبرز 7 منها، وصول بعثة الزمالك الدوحة استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى، الأهلي يرشح عماد متعب والزمالك يختار خالد رفعت فى رابطة الأندية، ولوران بلان وكولر وإيفانكوفيتش أبرز المرشحين لقيادة الأهلى خلفا لسواريز.

بعثة الزمالك تصل قطر لمواجهة الهلال السعودي على كأس سوبر لوسيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى قطر استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على كأس "سوبر لوسيل".

100 ألف جنيه رسوم كشف المنشطات فى الموسم الجديد بالدوري

اشترط اتحاد الكرة على أندية الدوري الممتاز الـ18 تسديد كل ناد مبلغ 100 ألف جنيه رسوم تطبيق الكشف عن المنشطات على اللاعبين في الموسم الجديد.

الأهلي يقطع إعارة محمد مغربي للمشاركة مع الأحمر فى الموسم الجديد

استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة محمد مغربي مدافع الفريق الأحمر والمعار إلى نادي تبليسيه التشيكي منذ فبراير الماضي، من أجل تدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في تدعيم مركز قلب الدفاع بلاعب جيد ونظرا لوجود صعوبة في التفاوض مع الأندية المالكة لحقوق اللاعبين المستهدفين لتدعيم دفاع الأهلي من أندية الدوري المصري

الأهلي يرشح عماد متعب والزمالك يختار خالد رفعت فى رابطة الأندية

تجري غدا الخميس، انتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة ، لاختيار مجلس إدارة جديد للرابطة ، حيث رشح النادي الاهلي عماد متعب نائب رئيس الرابطة.

نداي والوردى يشاركان بقوة فى مران الزمالك بقطر

شارك الثنائي السنغالي إبراهيما نداي، والمغربي زكريا الوردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الأول الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة على ملعب "الإرسال" بمنطقة الدفنة (أحد الملاعب المخصصة للتدريب في نهائيات كأس العالم) استعداداً لمباراة الهلال بطل الدوري السعودي في كأس لوسيل الذي سيقام بعد غداً الجمعة.

هل ينضم النجم الجزائري سفيان فيجولي للأهلي فى صفقة انتقال حر؟