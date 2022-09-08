شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 7 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 7 / 9 / 2022، حيث شهد النادي العديد من الأخبار والأحداث أهمها، الأهلي يرشح عماد متعب والزمالك يختار خالد رفعت فى رابطة الأندية.

هل ينضم النجم الجزائري سفيان فيجولي للأهلي فى صفقة انتقال حر؟

ارتبط الجزائري سفيان فيجولي لاعب جالاتا سراي التركي السابق ومنتخب الجزائر الحالي بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل من الدوري المصري.

لوران بلان وكولر وإيفانكوفيتش أبرز المرشحين لقيادة الأهلى خلفا لسواريز

يترقب جمهور الأهلى إعلان إدارة ناديهم عن المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى المهمة فى الموسم الجديد خلفا للبرتغالى ريكاردو سواريز فى الموسم المقبل، بعدما دخلت إدارة الأهلى فى مفاوضات مع عدد من المدربين خلال الأيام الماضية. الأهلي يقطع إعارة محمد مغربي للمشاركة مع الأحمر فى الموسم الجديد استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة محمد مغربي مدافع الفريق الأحمر والمعار إلى نادي تبليسيه التشيكي منذ فبراير الماضي، من أجل تدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في تدعيم مركز قلب الدفاع بلاعب جيد ونظرا لوجود صعوبة في التفاوض مع الأندية المالكة لحقوق اللاعبين المستهدفين لتدعيم دفاع الأهلي من أندية الدوري المصري.

أحمد ياسر ريان يترقب إعلان الأهلي عن انتقاله إلى سيراميكا

يترقب أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمنتقل حديثا إلى صفوف سيراميكا عن إعلان انتقاله لناديه الجديد من خلال مسئولي القلعة الحمراء.

الأهلي يرشح عماد متعب والزمالك يختار خالد رفعت فى رابطة الأندية

تجري غدا الخميس، انتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة ، لاختيار مجلس إدارة جديد للرابطة ، حيث رشح النادي الاهلي عماد متعب نائب رئيس الرابطة.

تقارير صحفية سويسرية: مارسيل كولر مرشحًا لتدريب الأهلى خلفا لـ سواريز

تحدثت تقارير صحفية سويسرية، عن دخول السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق لمنتخب النمسا دائرة المرشحين لقيادة الأهلي في الفترة المقبلة.