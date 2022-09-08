شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 7/ 9/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء، الموافق 7/ 9/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء أبرزها، وصول بعثة الزمالك الدوحة استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى، الأهلي يرشح عماد متعب والزمالك يختار خالد رفعت فى رابطة الأندية.

بعثة الزمالك تصل قطر لمواجهة الهلال السعودي على كأس سوبر لوسيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى قطر استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على كأس "سوبر لوسيل".

الأهلي يرشح عماد متعب والزمالك يختار خالد رفعت فى رابطة الأندية

تجري غدا الخميس، انتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة ، لاختيار مجلس إدارة جديد للرابطة ، حيث رشح النادي الاهلي عماد متعب نائب رئيس الرابطة.

نداي والوردى يشاركان بقوة فى مران الزمالك بقطر

شارك الثنائي السنغالي إبراهيما نداي، والمغربي زكريا الوردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الأول الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة على ملعب "الإرسال" بمنطقة الدفنة (أحد الملاعب المخصصة للتدريب في نهائيات كأس العالم) استعداداً لمباراة الهلال بطل الدوري السعودي في كأس لوسيل الذي سيقام بعد غداً الجمعة.

فيريرا يوجه تعليمات للثنائى زيزو والجزيري بمران الزمالك فى قطر

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه عدد من التعليمات للثنائي أحمد سيد زيزو، والتونسي سيف الدين الجزيري خلال المران الأول الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة على ملعب "الإرسال" بمنطقة الدفنة (أحد الملاعب المخصصة للتدريب في نهائيات كأس العالم)، استعداداً لمباراة الهلال بطل الدوري السعودي في كأس لوسيل الذي سيقام بعد غد الجمعة.

شاهد كيف استقبلت جماهير الزمالك بعثة الفريق فى قطر قبل مواجهة الهلال

حرصت الجماهير الزملكاوية على استقبال بعثة الفريق الكروى الأول، فور الوصول لفندق الإقامة فى قطر، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى المقرر لها فى الثامنة مساء الجمعة، على لقب كأس لوسيل.

تعليمات خاصة من فيريرا لمدافعى الزمالك قبل مواجهة الهلال