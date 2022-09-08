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أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 7/ 9/ 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء، الموافق 7/ 9/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء أبرزها، وصول بعثة الزمالك الدوحة استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى، الأهلي يرشح عماد متعب والزمالك يختار خالد رفعت فى رابطة الأندية.

 

بعثة الزمالك تصل قطر لمواجهة الهلال السعودي على كأس سوبر لوسيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى قطر استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على  كأس "سوبر لوسيل".

صور وصول بعثة الزمالك قطر لمواجهة الهلال السعودي على كأس سوبر لوسيل

 

الأهلي يرشح عماد متعب والزمالك يختار خالد رفعت فى رابطة الأندية

تجري غدا الخميس، انتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة ، لاختيار مجلس إدارة جديد للرابطة ، حيث رشح النادي الاهلي عماد متعب نائب رئيس الرابطة.

 

نداي والوردى يشاركان بقوة فى مران الزمالك بقطر

شارك الثنائي السنغالي إبراهيما نداي، والمغربي زكريا الوردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الأول الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة على ملعب "الإرسال" بمنطقة الدفنة (أحد الملاعب المخصصة للتدريب في نهائيات كأس العالم) استعداداً لمباراة الهلال بطل الدوري السعودي في كأس لوسيل الذي سيقام بعد غداً الجمعة.

نداي والوردى يشاركان بقوة فى مران الزمالك بقطر

 

فيريرا يوجه تعليمات للثنائى زيزو والجزيري بمران الزمالك فى قطر

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه عدد من التعليمات للثنائي أحمد سيد زيزو، والتونسي سيف الدين الجزيري خلال المران الأول الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة على ملعب "الإرسال" بمنطقة الدفنة (أحد الملاعب المخصصة للتدريب في نهائيات كأس العالم)، استعداداً لمباراة الهلال بطل الدوري السعودي في كأس لوسيل الذي سيقام بعد غد الجمعة.

فيريرا يوجه تعليمات للثنائى زيزو والجزيري بمران الزمالك فى قطر

 

شاهد كيف استقبلت جماهير الزمالك بعثة الفريق فى قطر قبل مواجهة الهلال

حرصت الجماهير الزملكاوية على استقبال بعثة الفريق الكروى الأول، فور الوصول لفندق الإقامة فى قطر، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى المقرر لها فى الثامنة مساء الجمعة، على لقب كأس لوسيل.

شاهد كيف استقبلت جماهير الزمالك بعثة الفريق فى قطر قبل مواجهة الهلال

 

تعليمات خاصة من فيريرا لمدافعى الزمالك قبل مواجهة الهلال

حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح مدافعى الفريق تعليمات خاصة من أجل التعامل مع مهاجمى فريق الهلال السعودى، فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء الجمعة، على لقب كأس لوسيل فى قطر.

تعليمات خاصة من فيريرا لمدافعى الزمالك قبل مواجهة الهلال

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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