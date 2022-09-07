شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقسو على فيكتوريا بلزن بفوز عريض في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ضد نظيره فيكتوريا بلزن، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحقق فوزًا عريضًا على فيكتوريا بلزن

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا عريضًا على حساب نظيره فيكتوريا بلزن، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأربعاء، على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث بدأ اللقاء سجال بين الطرفين مع بعض المحاولات التي لم تؤتي ثمارها في البداية.

وخطف فرانك كيسي الهدف الأول لصالح البلوجرانا في الدقيقة 13، ومع مواصلة المحاولات من جانب البارسا، أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 34، فيما سجل البولندي ثالث الأهداف في الدقيقة 45+3.

وجاء هدف فيكتوريا بلزن، الوحيد في الدقيقة 44 عن طريق يان سيكورا.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني استمر برشلونة في هيمنته على أحداث المباراة، وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل هاتريك، بعدنا أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 67.

واختتم فيران توريس الأهداف لصالح البارسا بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 71.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في صدارة مجموعته بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ.