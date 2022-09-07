شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوسكي يحطم رقمه القياسي ويتخطي بنزيما فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي تألقه مع نادي برشلونة منذ إنضمامه، حيث تمكن اللاعب من تسجيل ثلاثة أهداف "هاترك" أمام فيكتوريا بلزن فى المباراة التى تقام الآن، ضمن المجموعة الثالثة من دور المجموعات فى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن اللاعب البولندي من تجاوز رقم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نحم نادي ريال مدريد فى دوري الأبطال، لا سيما بعدما وصل ل 89 هدفًا بالمسابقة، فى ظل توقف رصيد مهاجم الفرنسي عند 86 هدفًا، مما يجعل اللاعب يدخل ضمن قائمة هدافى دوري الأبطال التاريخين.



ترتيب ليفاندوسكي فى قائمة هدافى المسابقة

ويحتل اللاعب فى الوقت الحالي المركز الثالث فى ترتيب هدافى المسابقة خلف ليونيل ميسي الذي يمتلك 125 هدفًا، فى الوقت الذي يتصدر رونالدو القائمة برصيد 141هدفًا، على الرغم من غياب النجم البرتغالي عن هذه النسخة من دوري الأبطال، إلا أنه يتصدر القائمة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويمتلك ليفاندوسكي فرصة ذهبية للإنفراد بالمركز الثالث فى ترتيب هدافى المسابقة والإقتراب قليلًا من رقم ليونيل ميسي، فى الوقت الذي تعرض فيه المهاجم الفرنسي بنزيما للإصابة، والتي ستبعده عن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.



نتيجة مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن

ويتقدم فريق برشلونة الأسباني بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى تقام الآن على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني، وتقترب المباراة من نقطة النهاية، بعدما حسم الفريق الأسباني الثلاث نقاط وضعته على صدارة المجموعة بعد أولى جوالات دور المجوعات.