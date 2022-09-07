الاتحاد يتنفس الصعداء بعودة حمدالله

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وكانت إدارة الكرة بنادي الاتحاد، أنهت إجراءات سفر بعثة فريقها إلى القصيم في وقت سابق، قبل أن تتحرك بشكل سريع لضم حمدالله إلى البعثة المغادرة، عقب تلقي النادي خطابا من مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبة إيقاف اللاعب.وتم تعليق عقوبة حمدالله، بطلب التدابير الوقتي، المرفوع من قبل إدارة الاتحاد لوقوع ضرر على النادي من إيقاف اللاعب، فيما لا يزال النزاع منظورا، ولم يحسم بعقوبة نهائية.
من جهة أخرى بدأت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي فتح ملف التجديد للاعبي الفريق الأول حمدان الشمراني وعبدالرحمن العبود بهدف المحافظة والإبقاء عليهما ضمن صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة.
من جهة ثانية اقتربت إدارة النادي من التعاقد مع شركة أرامكس المتخصصة في توصيل الطرود السريعة لتنضم إلى مجموعة الرعاة الحاليين بهدف تعدد مصادر دخل النادي.
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