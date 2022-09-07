157 لاعبا ولاعبة يتأهلون لدورة الألعاب السعودية

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وتستمر مراحل تجارب الأداء للبطولة حتى 10 سبتمبر الجاري، حيث تستمر منافسات التنس في الخبر والرياض، ومنافسات الملاكمة التايلاندية في الرياض، ورفع الأثقال في جدة، وكرة الطاولة في جدة، ومنافسات الألعاب الالكترونية التي تقام عن بعد.وحجز 60 لاعبا ولاعبة مقعدهم في النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية في منافسات التايكوندو، في أوزان تحت 80 كجم وتحت 63 كجم للرجال، ووزن تحت 67 كجم، وتحت 53 كجم للسيدات، كما تأهل 24 لاعبا ولاعبة من المنطقتين الوسطى والشرقية إلى نهائيات منافسات الشطرنج، كما انضمت 15 لاعبة إلى قائمة المتأهلين إلى نهائيات منافسات البلياردو، وتأهل 28 لاعبا ولاعبة إلى نهائيات منافسات السهام، وحسم 15 لاعبا بطاقة تأهلهم لنهائيات منافسات التزلج اللوحي، فيما أبحر 15 متنافسا نحو نهائيات منافسات الملاحة الشراعية.
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