صائد الكبار يصطدم بسطوة الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه فريق الشباب نظيره الطائي مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ويتواجد الليث في وصافة الدوري بعد المتصدر فريق الهلال برصيد 6 نقاط من مواجهتين قدم خلالها مستويات مميزة منذ انطلاق الدوري بعد فوزه في الجولة الافتتاحية أمام نادي الباطن بثلاثية نظيفة واتبعها بفوز ساحق في أبها على فريق أبها بأربعة أهداف دون مقابل.

ويبحث الطائي صائد الكبار عن الاستمرار في تقديم المستويات الرائعة بعد بداية قوية في دوري هذا العام وتحقيقه العلامة الكاملة من فوزين كانت البداية في الجولة الأولى أمام فريق الاتفاق في الدمام بعد فوزه بهدفين مقابل هدف وفوزه في اللقاء الثاني في حائل أمام فريق العدالة بهدف مقابل لاشيء، جعلته يحتل المركز الخامس في سلم الدوري.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري:





لعب الفريقان 10 مواجهات



فاز الشباب في 7 لقاءات



فاز الطائي مباراة وحيدة



التعادل في مباراتين



ترتيب الفريقين في الموسم الماضي





الشباب المركز الرابع



الطائي المركز السادس



آخر مواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في مارس الماضي



أكبر نتيجة حققها الطائي 4-2 موسم 2006



أبرز الغيابات:





الشباب إيفر بانيغا (قرار انضباطي)



أسلحة الفريقين: