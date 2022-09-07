شكرا لقرائتكم خبر 10 سنوات تبدد حلم المدينة الرياضية بالخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مضى أكثر من 10 سنوات على إعلان مشروع المدينة الرياضية بمحافظة الخرج لكنها لم تر النور إلى يومنا هذا، فبعد أن استبشر الرياضيون في المحافظة بالإعلان عن إنشاء المدينة الرياضية عام 2012 وأن تكون لهم مدينة متكاملة تليق باسم المحافظة كغيرهم في باقي المدن، لكن فرحتهم تأخرت كثيرا بسبب تأخر المقاول في إنهاء وتسليم هذا المشروع الحلم لأبناء الخرج بعد أن تم الانتهاء من بناء بعض مرافقه كالمباني الإدارية وبيوت الشباب ومدرجات الملعب وكذلك المسجد.

ويضم مشروع المدينة الرياضية ملعب كرة قدم يتسع لأكثر من 10 آلاف مشجع، محاطا بمضمار أولمبي مخصص لألعاب القوى، وملاعب لكرة السلة والطائرة وكرة اليد، وصالة ألعاب مغطاة، ومعسكرا داخليا وصالة اجتماعات إضافة إلى مقر جديد لفرع وزارة الرياضة بمحافظة الخرج.

سحب المشروع

بدأ العمل في مشروع المدينة الرياضية في الخرج خلال عام 2012 وكان من المفترض تسليمه ابتدائيا في الـ24 من أبريل 2014، إلا أن تنفيذه تأخر لأكثر من مرة لعدة أسباب، قبل أن تتعهد الشركة في فترة سابقة بتسليمه خلال أبريل 2021 ولكنها لم تلتزم.

وفي فبراير 2021 أبلغ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في خطاب رسمي موجه للشركة المنفذة لمشروع المدينة الرياضية في الخرج بسحب المشروع بعد تأخرها في الوفاء بمواعيدها المحددة مسبقا.

وأخبرت الوزارة الشركة بأنه بناء على محضر لجنة فحص العروض، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، فقد تقرر سحب عملية إنشاء المشروع بتاريخ 9 فبراير 2021، وإلزام المقاول بتنفيذ الأعمال المتبقية على حساب المقاول.

أندية الخرج

تشارك سبعة من فرق أندية الخرج في المسابقات التي يشرف على تنظيمها اتحاد كرة القدم مباشرة، ففي دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، يشارك نادي الشعلة، وفي دوري الدرجة الثانية يشارك ثلاثة أندية وهي الشرق والسد والكوكب.

وعلى مستوى الفئات السنية، يشارك في دوري الدرجة الأولى على مستوى الشباب تحت 19 عاما ناديا الشعلة والشرق، وعلى مستوى الناشئين يشارك فريق الشعلة في دوري الدرجة الأولى.

ويأمل أبناء الخرج أن يتحقق حلمهم المنشود الذي طال انتظاره لسنوات عدة، وأن تكون هناك لفتة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للنظر في المدينة الرياضية وسرعة إكمال أعمالها لتكتمل فرحة أبناء الخرج بشكل خاص والرياضيين بشكل عام بالمنشأة الجديدة.

المدينة الرياضية بالخرج:

