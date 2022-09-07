موسيماني يتحدث عن موقفه من العودة للتدريب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقفه من العودة إلى مصر مجددًا.

ومنذ رحيله عن الأهلي في يونيو الماضي بعد فسخ عقده بالتراضي مع القلعة الحمراء، لم يتولى موسيماني تدريب أي فريق حتى الآن.

وفي تصريحات لـ "BBC Sport Africa"، قال موسيماني: "أنتظر المشروع الصحيح للعودة إلى التدريب، لأني لا أريد الموافقة على أي عروض في هذه المرحلة من مسيرتي".

وعلّق موسيماني عن إمكانية العودة للتدريب في مصر، خاصة وأن اسمه ارتبط بالنادي الأهلي مرة آخرى.

وأكد المدرب الجنوب إفريقي: "لقد قضيت وقتًا رائعًا في مصر، وكونت صداقات جيدة، وما زلت فخورا بما تمكنا من تحقيقه هناك".

وتابع: "لن أغلق أي باب فيما يخص العودة إذا جاء المشروع الصحيح سواء من أندية أو منتخبات".

وكان موسيماني قد توّج مع الأهلي بلقبين لدوري أبطال إفريقيا وبطولتي لكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى الحصول على برونزية كأس العالم للأندية "مرتين".