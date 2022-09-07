شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستغنى عن أحمد السعدنى والحدود يقترب من ضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد السعدنى، حارس مرمى فريق البنك الأهلى، من الانتقال إلى حرس الحدود الموسم المقبل عقب خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال.

وأبلغ مسئولو البنك الأهلى الحارس بالبحث عن بعض العروض خلال الفترة الحالية أو الخروج على سبيل الإعارة، حيث لم يشارك الحارس مع الفريق الموسم الماضى إلا فى مباراة واحدة فقط.

وكان اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أعلن عن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات، بناءً على رغبة خالد جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول. وأصبح أبو جبل ثانى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد.