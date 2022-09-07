شكرا لقرائتكم خبر عن صور وصول بعثة الزمالك قطر لمواجهة الهلال السعودي على كأس سوبر لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى قطر استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على كأس "سوبر لوسيل".

ونشر الحساب الرسمي لنادى الزمالك على موقع "تويتر"، صورا لوصول البعثة قطر من أجل مواجهة الهلال السعودى معلقا عليها: "وصلنا إلى قطر".



وكان البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدى " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغنى - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافى – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردى - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداى - سيف الجزيرى - يوسف أسامة نبيه.